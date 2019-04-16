В конкурсе приняли участие 13 столичных полицейских. Оценка конкурсантов проводилась по 4 видам служебной подготовки...

На территории Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся 1 этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».В конкурсе приняли участие 13 столичных полицейских. С целью определения у сотрудников правовых служб образовательного уровня, профессиональных и личных качеств, знаний, а также умений и навыков, позволяющих выполнять свои должностные обязанности, оценка конкурсантов проводилась по 4 видам служебной подготовки:1. Специальная подготовка — знание законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность органов внутренних дел, нормативных правовых актов МВД России, регулирующих деятельность органов внутренних дел, подразделений, учреждений МВД России, умение решения задач и вводных по типовым ситуациям служебной деятельности, в том числе, подготовки отзыва на исковое заявление, проведение правовой экспертизы заключения служебной проверки и государственного контракта.2. Медицинская подготовка — знание правил оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, ранениях, при переломах, термических поражениях, отравлениях, удушениях, утоплениях.3. Огневая подготовка — знание материальной части оружия, порядка применения огнестрельного оружия, мер безопасности, скорострельная стрельба с места по неподвижной цели.4. Физическая подготовка — подтягивание на перекладине (для мужчин), силовое комплексное упражнение (для женщин), кросс 1 км (для мужчин и женщин), боевые приемы борьбы (для мужчин и женщин).По итогам испытаний первое место занял заместитель начальника 1 отдела ПУ ГУ МВД России по г. Москве - начальник 1 отделения ПУ ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Александр Михальский. Победитель будет направлен на 2 этап конкурса, который пройдет в мае текущего года на базе ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве