Сумма ущерба, причиненного собственникам, составила почти 100 000 рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Установлено, что подозреваемый, пользуясь отсутствием хозяев, проникал на территорию дачных участков в одной из деревень Гусь-Хрустального района, откуда похищал бытовые и электронные приборыВладельцы садовых домов, обнаружив пропажу имущества, обратились в полицию.Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска в конце марта текущего года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Похищенное имущество фигурант реализовал, а вырученные деньги потратил.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.