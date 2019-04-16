Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет лишения свободы.

Дознавателями ОМВД России по Александровскому району и МО МВД России «Ковровский» завершены расследования уголовных дел в отношении местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).Факт хранения 47-летним жителем Александровского района пистолета и 24 патронов был установлен сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Александровскому району при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального УМВД в январе текущего года.Эксперты-криминалисты УМВД России по Владимирской области в результате проведенной баллистической экспертизы установили, что оружие и патроны изготовлены заводским способом и являются пригодными для стрельбы.По версии следствия, обвиняемый, случайно обнаружив пистолет и патроны на улице, оставил их себе в качестве сувениров, при этом разрешения на хранение фигурант не имел.Аналогичный факт установлен оперативниками МО МВД России «Ковровский».Дома у 49-летнего местного жителя в ходе осмотра полицейские обнаружили ружье, охотничьи патроны и порох. Эксперты-криминалисты установили, что оружие было собрано самодельным способом из конструктивных элементов нескольких охотничьих ружей. Фигурант пояснил, что обнаружил ружье среди вещей умершего отца и решил сохранить у себя, не имея соответствующего разрешения.В настоящее время уголовные дела направлены в суды для рассмотрения по существу.