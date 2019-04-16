Эмили Ратажковски едва ли не каждый день подбрасывает поклонникам пищу для фантазий. Американская модель снялась топлес, исполнив для фанатов откровенный танец.

Эмили Ратажковски едва ли не каждый день подбрасываетпоклонникам пищу для фантазий. Американская модель снялась топлес, исполнив дляфанатов откровенный танец.27-летняя знаменитость станцевала, стоя спиной к объективу. Изодежды на Ратажковски были только узкие светлые джинсы. Подписчиков это ещебольше раздразнило – в комментариях Эмили умоляют повернуться к камере.Фолловеры Эмили Ратажковски высоко оценили ее достоинства,оставив множество комментариев. Пользователи из России тоже не прошли мимопоста американской модели – отметив, что девушка принципиально не снимается водежде.