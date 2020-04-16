Администрация Трампа планирует закупить молоко и мясо у американских фермеров в рамках мер помощи на $15,5 миллиарда, чтобы помочь им выдержать последствия вспышки коронавируса, заявил министр сельского хозяйства Сонни Пердью, передает Reuters.

Администрация Трампа планирует закупить молоко и мясо у американских фермеров в рамках мер помощи на $15,5 миллиарда, чтобы помочь им выдержать последствия вспышки коронавируса, заявил министр сельского хозяйства Сонни Пердью, передает Reuters.Решение было принято на фоне растущего давления со стороны американского фермерского лобби на государственные закупки, так как производители и владельцы ранчо пытаются доставить свои товары на рынок из-за сбоев, вызванных пандемией, что вынуждает некоторых из них ликвидировать свои запасы."Мы хотим приобрести как можно больше этого молока или других белковых продуктов, ветчины и продуктов из свинины и перенести их туда, где они могут быть использованы в наших продовольственных банках или, возможно, даже в качестве международной гуманитарной помощи", — сказал Пердью.Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства потратит до $15,5 миллиарда на начальном этапе своего плана по укреплению цепочки поставок продовольствия в стране, что стало первым серьезным шагом на пути к тому, чтобы пандемия не привела к нехватке продовольствия для потребителей.В Соединенных Штатах несколько заводов по упаковке продуктов из говядины и свинины закрылись, поскольку рабочие заразились или умерли вследствие коронавируса.Например, Smithfield Foods, крупнейший в мире переработчик свинины, заявил, что закрывает завод в США на неопределенный срок из-за целого ряда случаев заболевания среди работников, предупредив, что страна близка к катастрофической ситуации в плане поставок продовольственных товаров.Некоторые молочные фермеры также избавляются от своей продукции из-за потери постоянных покупателей, а рабочие и дальнобойщики испытывают нехватку работы на фермах и по доставке продукции.Во вторник Национальный совет производителей свинины призвал администрацию закупить свинину на сумму более $1 миллиарда и использовать ее в качестве дополнения к программам для продовольственных банков, сталкивающимся с ростом спроса в связи с увеличением безработицы.Законодатели и другие отраслевые группы также поддержали идею государственных закупок сельскохозяйственных товаров.