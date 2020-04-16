Apple анонсировала второе поколение смартфона iPhone SE: с внешностью iPhone 8, процессором iPhone 11 Pro и ценой 40 тысяч рублей

Компания Apple анонсировала второе поколение "упрощенного" смартфона iPhone SE. Новинка целиком позаимствовала дизайн у iPhone 8, включая 4,7-дюймовую ЖК-панель, большие рамки под и над экраном, а также кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.Вместе с этим iPhone SE достался процессор A13 Bionic — самый современный чип Apple, которым оснащаются последние модели iPhone 11 и 11 Pro. Основная камера у него только одна, 12-мегапиксельная со светодиодной вспышкой. По словам представителей компании, чип A13 улучшает качество детализации и освещения при съемке в режиме Smart HDR, склеивая несколько кадров в один.Также мощный процессор позволяет iPhone SE задействовать возможности машинного обучения. Смартфон, говорят в Apple, "способен оценивать глубину резкости с помощью монокулярной системы, поэтому отличные портреты можно снимать и на фронтальную камеру". Разрешение селфи-камеры составляет 7 мп. Помимо этого, новый айфон поддерживает систему оптической стабилизации изображения и позволяет записывать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду.В Apple не уточнили объем аккумулятора iPhone SE, но вряд ли он будет больше чем, у iPhone 8. Зато подтвердили полную совместимость чехлов и других аксессуаров.В комплекте с новым айфоном идет зарядка на скромные 5 Вт, хотя устройство поддерживает мощность 18 Вт при наличии совместимного адаптера. Для зарядки используется провод Lightning, также реализована беспроводная зарядка по стандарту Qi. 3,5-мм аудиовход отсутствует, но в коробку положат наушники с разъемом Lightning. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6, гигабитного LTE и двух симок (одна из которых электронная eSIM).Как и вышедший в марте 2016-го iPhone SE первого поколения, в США новый смартфон будет стоить от $399 (за версию с 64 ГБ памяти). Модель с 128 ГБ обойдется в $449, с 256 ГБ — $549. Доступные расцветки — черная, белая и фирменная красная (PRODUCT)RED. Покупателям аппарата подарят бесплатную годовую подписку на стриминговый сервис Apple TV+.В России iPhone SE выйдет по цене от 39 900 рублей (64 ГБ). Предзаказы откроются 23 апреля, а купить его можно будет уже на следующий день.