Российский боксер-профессионал, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поделился с журналистами именами тех атлетов, против кого он хотел бы выйти в ринге. Спортсмен намерен ориентироваться только на лучших, и, в первую очередь, назвал Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола.

Российский боксер-профессионал, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поделился с журналистами именами тех атлетов, против кого он хотел бы выйти в ринге. Спортсмен намерен ориентироваться только на лучших, и, в первую очередь, назвал мексиканца Сауля Альвареса и соотечественника Дмитрия Бивола."Альварес [спортивное прозвище мексиканца – Канело] симпатичен мне, как боксер, — цитирует Бетербиева портал Alloxing.Ru. – Он очень пластичный, техничный, хороший боксер. Мне он нравится. Я мало смотрю бокс, но все равно я его где-то увидел. Тем более, когда он выиграл у Ковалева нокаутом, я реально заинтересовался. Хотел бы подраться с ним"."Дмитрий Бивол сейчас чемпион по одной из версий в моем весе, и он потенциально очень интересный для меня соперник. Также буду рад с ним встретиться. Хотя хотелось бы подчеркнуть, что это только мечта, у нас переговоров не было. Я не слышал каких-то предложений с их стороны, ничего такого не было", – сказал Бетербиев.Бетербиев в любителях выигрывал титулы чемпиона мира, Европы и обладателя Кубка мира. Перейдя в профи, наш боксер не проиграл ни одного поединка и последовательно завоевал два титула. Его рекорд на профессиональном ринге – 15 побед (все — нокаутом).Чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) он стал, победив немца Энрико Келлинга, а звание лучшего во Всемирном боксерском совете (WBC) отобрал у украинца Александра Гвоздика. Очередной бой Бетербиева против китайца Фаньлуня Мэна должен был пройти 28 марта, но был отложен из-за коронавируса.