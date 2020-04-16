Нам снова, как и после Второй мировой нужен план Маршалла - так глава Еврокомиссии Фон дер Ляйден говорила сегодня о мерах по реанимации стремительно впадающей в кому экономики ЕС. Ахиллесова пята европейской экономики во время пандемии — сельское хозяйство.

"Нам снова, как и после Второй мировой нужен план Маршалла" — так глава Еврокомиссии Фон дер Ляйден говорила сегодня о мерах по реанимации стремительно впадающей в кому экономики ЕС. Ахиллесова пята европейской экономики во время пандемии — сельское хозяйство. Голод, пока что кадровый, уже чувствует Испания, где некому собирать клубнику, Италия, где на полях сохнут спаржа и рис, и Греция, где от бактерий погибают оливковые деревья.Лютики в Италии — символ весны и начало садового сезона. Весна пришла, но садового сезона не будет — лютики вянут в теплицах. Их негде высаживать — итальянцы на карантине, по месту прописки. В загородные дома нельзя — распоряжение полиции."Я слежу за этими растениями с самого начала, с момента их посадки до момента их продажи. Вижу, как они портятся. Мне больно думать обо всех этих бесполезных тратах", — говорит Мишель Пизигалло, цветовод.Цветы гниют в прямом эфире: по всем каналам.Цветы — этот тот сектор, который "завял" первым в эпоху коронавируса. Итальянцам не до праздника — в стране ни свадеб, ни похорон. Кладбища закрыты. Так же грустно в грибных теплицах на юге."Здесь обычно по 2-3 человека в каждой теплице. Кто-то не может приехать, потому что транспорт не ходит, кто-то боится. Я без рабочей силы", — говорит бизнесмен.Грибы — не продукт первой необходимости, без них можно обойтись. Но если начнутся перебои с поставками мяса и молока? В разгар карантина тревогу забили производители пармезана, молочные фермы. Там, где производство не останавливали, но вирус не выбирает кого косить — врачей или фермеров."Ферму нельзя закрыть — мы должны ухаживать за животными, А теперь представьте, если у меня заболел короновирусом рабочий? Я должен отправить всю бригаду на карантин, а кто будет кормить, доить?", — тревожится фермер.Смотря на Италию, откуда сезонные рабочие выехали, а назад пока никто не пускает, Германия уже готовится спасать свое сельское хозяйство. Минсельхоз планирует разрешить въезд в страну 80 тысячам гастарбайтерам — 40 тысяч пустят в апреле, 40 тысяч в мае."При въезде в страну будет проводиться проверка состояния здоровья. Перемещение рабочих будет организовано группами и каждая компания должна будет обеспечить необходимую дистанцию сотрудников во время их переезда и дальнейшей работы", — объяснила Юлия Клёкнер, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии.В Польше уже готовятся. Непонятно пока как добраться, но это второй вопрос, когда на кону зарплата, которой дома нет и не предвидится."Из моего дома до Ганновера ехать всего 700 километров. Если мне предложат работу, я сразу соглашусь, сяду в машину и приеду. В Германии зарплата намного больше чем в Польше", — говорит Януш Пиотровский."Почему бы нам не лететь в Германию, здесь мы получаем 400 евро, а там каждый месяц 1700 евро, плюс жилье и питание. Я всегда готов попробовать там работать", — вторит Войтех Барткиевич.Сезонные рабочие будут первым делом спасать сезонный урожай спаржи, клубники, черешни.Испания тоже зовет на поля, но своих граждан, тех кто остался без работы из-за кризиса. В Италии спешно легализуют тех, кто работал незаконно и из страны не эвакуировался.Есть и другая проблема — запчасти. Закрывая все производства 8 марта в список внесли и производителей сельскохозяйственного оборудования. Оплошность исправили, но поздно, сельское хозяйство — это график. Где-то из него сильно выбились — сообщает президент ассоциации производителей сельхозтехники."Проблема тяжелейшая. Нам звонят с полей — встают машины, не хватает запчастей и мы не можем поставить, что нужно для сезонных работ. Сейчас нужно удобрять, культивировать, нужны запчасти и насадки для работы с землей", — говорит он.Убытки даже пока рано посчитывать — кто-то урожай собирает, кто-то еще посевную не начинал. А вирус из Европы пока никуда не ушел, карантин продлен почти во всех странах.Не только сельское хозяйство, лихорадит всю экономику по всей Европе и здесь вакцина точно не поможет, нужны миллиарды евро.