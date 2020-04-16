Ещё 54 – госпитализированы

Пресс-служба Администрации Владимирской области опубликовала официальную бюллетень от 16 апреля, в которой указано, что из 159 инфицированных коронавирусом жителей региона – 105 лечится на дому. Ещё 54 – госпитализированы.В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора проведено уже 7681 исследований на COVID-19. К 15 апреля к медикам 555 человек обратились с признаками респираторных вирусных инфекций, с внебольничной пневмонией – 30. Также за неделю с 6 по 12 апреля в области зафиксировано 7636 случаев заболевания ОРВИ.