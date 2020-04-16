Большинство страховых полисов, купленных небольшими компаниями Великобритании, не покрывают сбои, вызванные пандемией коронавируса, заявило Управление по финансовому регулированию (FCA), передает Reuters.

Большинство страховых полисов, купленных небольшими компаниями Великобритании, не покрывают сбои, вызванные пандемией коронавируса, заявило Управление по финансовому регулированию (FCA), передает Reuters.Регулятор также сказал банкам, что они должны назначить старшего менеджера для обеспечения кредитования малого бизнеса.Британия находится в закрытом положении, многие компании закрыты, и миллионы людей волнуются по поводу приближающейся рецессии.FCA сообщает, что большинство страховых полисов для малых и средних компаний обеспечивают только базовое покрытие без обязательств по выплате в связи с пандемией COVID-19."Хотя это может разочаровать страхователя, мы не видим разумных оснований для вмешательства в таких обстоятельствах, — сказал временный исполнительный директор FCA Кристофер Вулард в письме руководителям страховщиков. —В отличие от этого, существуют политики, в которых ясно, что фирма обязана выплатить по политике. Для этих политик важно, чтобы претензии оценивались и решались быстро".По словам Вуларда, промежуточные платежи могут быть сделаны по действительным требованиям, чтобы ускорить процесс."Если вы не согласны с этим, мы хотели бы, чтобы вы направили нам основания для принятия этого решения, в том числе то, как вы считаете, станет справедливым вариантом для клиентов", — сказал Вулард.По его словам, самые маленькие компании могут подавать жалобы в службу финансового омбудсмена.FCA также создал новое подразделение малого бизнеса, чтобы обеспечить поддержку фирм в условиях кризиса.В отдельном письме руководителям банков Вулард сказал, что каждый кредитор должен назначить старшего менеджера, курирующего кредитование малого бизнеса.В то время как бизнес-кредиты, как правило, не регулируются напрямую, FCA может оштрафовать и отстранить старшего менеджера, который не обращается с клиентами справедливо.