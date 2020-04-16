Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не смог выиграть онлайн-турнир Banter Blitz Cup. В финале норвежский гроссмейстер сенсационно уступил 16-летнему иранцу Алирезу Фируджу. Встреча завершилась со счетом 8,5:7,5 в пользу последнего.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не смог выиграть онлайн-турнир Banter Blitz Cup. В финале норвежский гроссмейстер сенсационно уступил 16-летнему иранцу Алирезу Фируджу. Встреча завершилась со счетом 8,5:7,5 в пользу последнего."Стоит отдать должное Алирезу – он невероятно силен", – цитирует действующего чемпиона мира по шахматам Чемпионат.com.Отметим, что победитель шахматного турнира стал богаче на 14 тысяч долларов. Именно такой приз полагался триумфатору онлайн-соревнований. Фируджа является серебряным призером чемпионата мира по рапиду 2019 года.18 апреля стартует еще один шахматный турнир Magnus Carlsen Invitational. Его организатором стал сам Магнус Карлсен. В нем примут участие восемь гроссмейстеров. Среди них и россиянин Ян Непомнящий. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.