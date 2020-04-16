По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве скончались еще 7 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве скончались еще 7 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.У всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС. Возраст умерших — от 36 до 86 лет, среди сопутствующих заболеваний у них были гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология. У 36-летнего скончавшегося болезнь протекала в тяжелой форме: у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких.В итоге в Москве из-за вызываемого коронавирусом заболевания умерли 113 человек.