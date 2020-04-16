Борьба со стрессом и тревожными настроениями предсказуемо стала одной из важных проблем для тысяч москвичей в период пандемии - есть делающие на этом заработать. Знахари и предсказатели тоже ушли в онлайн и оттуда проводят ритуалы по защите от коронавируса на расстоянии. В стороне не остался даже известный в 90-х Анатолий Кашпировский.

Борьба со стрессом и тревожными настроениями предсказуемо стала одной из важных проблем для тысяч москвичей в период пандемии — есть делающие на этом заработать. Знахари и предсказатели тоже ушли в онлайн и оттуда проводят ритуалы по защите от коронавируса на расстоянии. В стороне не остался даже известный в 90-х Анатолий Кашпировский."Господень мчится мной от хвори земной, от пандемии любой, от язвы моровой, чумы огневой, проказы гноевой, коронавируса смертного. Любого вируса природного и поддельного язва не язвится, чума не чумится, чих не чихается, кашель не задыхается"... Пока ученые бьются над вакциной от коронавируса, представители потусторонней медицины — ведьмы, маги, космоэнергеты и просто экстрасенсы — смертельную инфекцию уже победили.— Ритуал на защиту от коронавируса! Да будет свет истинный возвеличен, а творящий зло обезличен. Силу империи сильнейших ведьм прославляет силен, от вируса защищен! Заклинаю!Ради такого шабаша даже патриарх телешарлатанства Анатолий Кашпировский вышел из тьмы и материализовался на своем видеоканале:— Еще не говорил о том, что буду бороться с коронавирусом, а сейчас скажу, что буду.Правда, Анатолий Михайлович явно растерян, все еще ворожит по-стариковски насчет остеохондроза:— Начинайте вращать головой. То, что вас мучило многие годы, сейчас абсолютно ушло.Тем временем его молодые коллеги уже вовсю зарабатывают на коронавирусе. Название закрытого тренинга интригует — "Руническая защита от коронавируса", стоимость — 990 рублей. Ведет его некий мастер по рунам Василий Попов. С первых же минут тренинга он обещает ни много ни мало — подправить вам ДНК, чтобы уберечься от коронавирус. Однако после этого следует целый час пустопорожней болтовни с пересказом интернет-энциклопедии, после чего еще полчаса рассуждений на тему того, что коронавирус — предвестник Ренессанса."В условиях стресса, неопределенности и различных социальных угроз люди становятся более суеверными, начинают еще более активно верить во всякую ерунду. Никакие гадания, экстрасенсы, молитвы, обереги от этого вируса, к сожалению, не помогают", — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.Обереги — действительно вчерашний день. Ясновидящая Юлия Канд лечит прямо по видеосвязи.— Мы проводим энергоинформационное очищение, проводим сеансы, которые влияют целиком на иммунитет человека.— Как вы по скайпу меня защитите от коронавируса?— Мы уже занимаемся этим двадцать лет и как-то вот пробуем, у нас получается это.— Сколько это будет стоить?— Пять тысяч."Такое поведение опасно тем, что люди создают себе такую иллюзию безопасности. Я что-то сделал, значит, мне должно быть хорошо. У людей не остается времени, энергии и средств, чтобы делать то, что действительно нужно и важно", — отметил видеоблогер Михаил Лидин.Например, не остается сил и времени на элементарные меры предосторожности — дезинфекцию рук, ношение маски и соблюдение режима самоизоляции.