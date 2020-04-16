Борьба со стрессом и тревожными настроениями предсказуемо стала одной из важных проблем для тысяч москвичей в период пандемии - есть делающие на этом заработать. Знахари и предсказатели тоже ушли в онлайн и оттуда проводят ритуалы по защите от коронавируса на расстоянии. В стороне не остался даже известный в 90-х Анатолий Кашпировский.
Борьба со стрессом и тревожными настроениями предсказуемо стала одной из важных проблем для тысяч москвичей в период пандемии — есть делающие на этом заработать. Знахари и предсказатели тоже ушли в онлайн и оттуда проводят ритуалы по защите от коронавируса на расстоянии. В стороне не остался даже известный в 90-х Анатолий Кашпировский.
"Господень мчится мной от хвори земной, от пандемии любой, от язвы моровой, чумы огневой, проказы гноевой, коронавируса смертного. Любого вируса природного и поддельного язва не язвится, чума не чумится, чих не чихается, кашель не задыхается"... Пока ученые бьются над вакциной от коронавируса, представители потусторонней медицины — ведьмы, маги, космоэнергеты и просто экстрасенсы — смертельную инфекцию уже победили.
— Ритуал на защиту от коронавируса! Да будет свет истинный возвеличен, а творящий зло обезличен. Силу империи сильнейших ведьм прославляет силен, от вируса защищен! Заклинаю!
Ради такого шабаша даже патриарх телешарлатанства Анатолий Кашпировский вышел из тьмы и материализовался на своем видеоканале:
— Еще не говорил о том, что буду бороться с коронавирусом, а сейчас скажу, что буду.
Правда, Анатолий Михайлович явно растерян, все еще ворожит по-стариковски насчет остеохондроза:
— Начинайте вращать головой. То, что вас мучило многие годы, сейчас абсолютно ушло.
Тем временем его молодые коллеги уже вовсю зарабатывают на коронавирусе. Название закрытого тренинга интригует — "Руническая защита от коронавируса", стоимость — 990 рублей. Ведет его некий мастер по рунам Василий Попов. С первых же минут тренинга он обещает ни много ни мало — подправить вам ДНК, чтобы уберечься от коронавирус. Однако после этого следует целый час пустопорожней болтовни с пересказом интернет-энциклопедии, после чего еще полчаса рассуждений на тему того, что коронавирус — предвестник Ренессанса.
"В условиях стресса, неопределенности и различных социальных угроз люди становятся более суеверными, начинают еще более активно верить во всякую ерунду. Никакие гадания, экстрасенсы, молитвы, обереги от этого вируса, к сожалению, не помогают", — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.
Обереги — действительно вчерашний день. Ясновидящая Юлия Канд лечит прямо по видеосвязи.
— Мы проводим энергоинформационное очищение, проводим сеансы, которые влияют целиком на иммунитет человека.
— Как вы по скайпу меня защитите от коронавируса?
— Мы уже занимаемся этим двадцать лет и как-то вот пробуем, у нас получается это.
— Сколько это будет стоить?
— Пять тысяч.
"Такое поведение опасно тем, что люди создают себе такую иллюзию безопасности. Я что-то сделал, значит, мне должно быть хорошо. У людей не остается времени, энергии и средств, чтобы делать то, что действительно нужно и важно", — отметил видеоблогер Михаил Лидин.
Например, не остается сил и времени на элементарные меры предосторожности — дезинфекцию рук, ношение маски и соблюдение режима самоизоляции.