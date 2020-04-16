Российским предпринимателям необходимо предоставить помощь в нынешнее время, а в целом экономике РФ нужно выходить на траекторию роста, заявил председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Российским предпринимателям необходимо предоставить помощь в нынешнее время, а в целом экономике РФ нужно выходить на траекторию роста, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".Медведев отметил, что необходимо сконцентрировать усилия на помощи предпринимателям, чтобы они смогли пройти существующие трудности.В то же время, по его словам, нужно думать о том, когда страна выйдет на траекторию роста, несмотря на то, какой бы опасной ни была пандемия коронавируса.Дмитрий Медведев также сообщил, что в поддержке в первую очередь нуждается ряд секторов, такие как торговля непродовольственными товарами, управление коммерческой недвижимостью, предприятия общественного питания, а также сфера оказания бытовых услуг. Именно среди этих предприятий особенно велика доля малого и среднего бизнеса.Бывший премьер-министр напомнил, что президент России Владимир Путин 15 апреля обсудил меры поддержки предпринимателям на совещании с членами правительства, а ряд мер уже реализуется.Однако подобные решения нужно верифицировать на практике, они должны дополняться и меняться, поэтому с учетом развивающейся ситуации необходимо думать о дальнейших шагах, сообщил Медведев, обращаясь к участникам совещания с бизнесом по вопросам оказания помощи в связи с пандемией коронавируса.