Официальным представителем информационного центра о коронавирусе COVID-19 стал главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников. Он будет информировать население о противодействии распространения коронавируса.

Официальным представителем информационного центра о коронавирусе COVID-19 стал главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников. Он будет информировать население о противодействии распространения коронавируса.В частности, Александр Мясников будет предоставлять официальные данные о вирусной угрозе, о разработке новых тестов диагностики коронавирусной инфекции и разработке вакцины от коронавируса, рассказывать о работе ученых и эпидемиологов, знакомить граждан с мерами по профилактике и методами лечения инфекции, заявили пресс-службе врача и телеведущего.Еще одна важная его специализация – Александр Мясников будет бороться с фейками, которые в последнее время появляются на коронавирусной тематике в соцсетях.Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом создан координационным советом при российском правительстве на базе автономной некоммерческой организации "Диалог", учредителем которой выступает московский департамент информационных технологий. Центра занимается cбором, обработкой, анализом информации, а затем предоставлением достоверных данных населению, федеральным и региональным органам власти для координирования действий и предпринимаемых мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Данные доступны на сайте стопкоронавирус.рф.Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года. Сейчас в мире диагноз "коронавирус" поставлен 2 миллионам 984 жителям Земли. 128 тысяч 71 пациент от осложнений коронавирусной инфекции скончался.В России, по официальным данным, зарегистрировано 24 тысячи 490 случаев заражения. На 15 апреля в России свободным от коронавируса остался только один из 85 регионов. Умерли 198 человек, 1 тысяча 986 человек выздоровели.