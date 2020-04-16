Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме, что Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме, что Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.По словам главы государства, уже ясно, что решительная стратегия американской администрации очень хорошо работает: в нью-йоркской городской агломерации снижается число новых случаев заражения, количество случаев в Детройте и Денвере остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны признаки прогресса. При этом число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается. Президент США подчеркнул, что борьба с пандемией продолжается, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне пик по новым случаям заражения пройден.Также президент США сообщил, что в ближайшие дни в 29 американских штатах из 50 могут быть отменены введенные ранее из-за распространения коронавируса санитарные ограничения. По его словам, в четверг, 16 апреля, федеральное правительство США представит губернаторам штатов свои рекомендации относительно отмены санитарных ограничений и возобновления полноценной экономической деятельности. Американский лидер уточнил, что, по всей видимости, на части территории США ограничения будут сняты еще до 1 мая.По данным Университета Джонса Хопкинса, производящего подсчеты на основе сводок властей США, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, сейчас в Соединенных Штатах зафиксировано более 637 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 30 тысяч заболевших скончались.Вспышка вызываемой новым коронавирусом пневмонии была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и впоследствии распространилась на большинство стран мира и была признана ее пандемией. По последним данным, всего в мире заразились более 2 миллионов человек, зарегистрировано свыше 130 тысяч летальных исходов.