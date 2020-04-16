Парламентарии в приоритетном порядке проработают поручение президента Владимира Путина по освобождению выплат врачам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии в приоритетном порядке проработают поручение президента Владимира Путина по освобождению выплат врачам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты дал соответствующие поручения думскому комитету по бюджету и налогам. Парламентарии в приоритетном порядке проработают предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс.Активно включилась в работу и недавно созданная комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Володина, она обсудит с регионами и предпринимателями механизмы реализации предложенных главой государства инициатив."В частности, расширение перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий", – сообщил Володин.Выработанные в ходе обсуждения предложения, а также возникающие у представителей бизнеса вопросы, будут передаваться правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, говорил ранее Вячеслав Володин.По инициативе президента Владимира Путина врачам, а также младшему и среднему медперсоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, будут выплачиваться дополнительные средства от 25 до 80 тысяч рублей. Эти деньги не должны облагаться НДФЛ, подчеркнул глава государства.