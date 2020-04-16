Итальянский специалист Массимилиано Аллегри в ближайшее время может продолжить профессиональную карьеру в английском футбольном клубе Ньюкасл. Бывший наставник туринского Ювентуса является главным кандидатом на пост главного тренера сорок.

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри в ближайшее время может продолжить профессиональную карьеру в английском футбольном клубе "Ньюкасл". Бывший наставник туринского "Ювентуса" является главным кандидатом на пост главного тренера "сорок".По информации The Sun, помимо 52-летнего итальянца руководство "Ньюкасла" рассматривает кандидатуры Роберто Мартинеса, Стивена Джеррарда, Маурисио Почеттино и Рафаэля Бенитеса.Напомним, что Аллегри с 2014 по 2019 год возглавлял итальянский "Ювентус", с которым пять раз становился чемпионом страны.