Фестиваль балета Dance Open перешел в интернет-пространство. Причина — эпидемия коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции организаторы грандиозного танцевального мероприятия приняли решение запустить балетный марафон в социальных сетях.

Фестиваль балета Dance Open перешел в интернет-пространство. Причина — эпидемия коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции организаторы грандиозного танцевального мероприятия приняли решение запустить балетный марафон в социальных сетях.Балетом-открытием стала "Кармина Бурана" Клода Брюмашона в исполнении артистов Большого театра Женевы. Еще одна постановка в их исполнении — "Щелкунчик" — будет транслироваться 22 апреля. Балет Дортмунда покажет две постановки: "Фауст" и "Сон в красном тереме". Зрители смогут увидеть выступления Балета Марибора и Танцевального театра Оснабрюк. Организаторы фестиваля подготовили также онлайн-лекции, которые проведут эксперты в области хореографии. Завершится танцевальный марафон видеоисторией о пути становления русского балета.Трансляции спектаклей ведущих мировых знаменитостей можно будет увидеть до конца апреля, уточняет ГТРК "Санкт-Петербург". На официальном сайте фестиваля размещена полная программа показов. Зрителям, купившим билеты, организаторы обещают вернуть деньги.