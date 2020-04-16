16.04.2020

2020-04-16 06:10:27

Фигуристка Медведева останется послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что, несмотря на перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, она останется послом сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в Японии летом 2021 года.



"Олимпиада в Токио перенесена на один год, но я по-прежнему уверена, что мы там с вами увидимся. Я остаюсь послом сборной России", – цитирует Медведеву РИА Новости.



Напомним, что 20-летняя российская фигуристка, являющаяся серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира в одиночном женском катании, была назначена послом сборной России на Олимпиаде в Токио 27 августа 2019 года. Об этом объявил глава ОКР Станислав Поздняков.