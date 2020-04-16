Жила-была девочка, которая ну ни херашеньки не видела (короче - слепая). Каждый раз, когда семья садилась за стол и мама подавала еду, девочка долго ощупывала содержимое тарелки руками и каждый раз ныла: - Ну вот, как всегда мне меньше всех положили! Раз ничего не вижу - значит и обделить можно! Жмоты... Маме все это надоело и решила она проконсультироваться с психологом. На что доктор дал ей такой совет: - Вы, - говорит, - сварите целый тазик пельменей! Ну как на "Маланьину свадьбу". Ну и пусть ест! На следующий день мама накрывает на стол и ставит перед девочкой ПАРАШУ пельменей. Девочка садится за стол, двигает к себе нехилую порцию пельменей, долго ощупывает содержимое руками и говорит: - Представляю, сколько вы себе нахерачили...
еще анекдот!