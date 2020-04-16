Генпрокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе (в том числе о том, что инфекция является частью заговора) и обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации.

Генпрокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе (в том числе о том, что инфекция является частью заговора) и обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.Он рассказал, в частности, о комментариях, которые оставили пользователи к публикации в соцсети "ВКонтакте", в которой говорилось о продлении срока ограничительных мер в Тверской области.Один из пользователей написал, что в Твери якобы почти тысяча заболевших новым коронавирусом, а другой написал, будто закончились мешки для умерших. Все эти факты оказались недостоверными, и теперь решается вопрос о возбуждении административного дела по статье "Злоупотребление свободой массовой информации", передает РИА Новости.Кроме того, Генпрокуратура обратила внимание на видео на YouTube под названием "Коронавируса нет и не будет", аналогичные ролики были выявлены и на некоторых других интернет-ресурсах.Еще один пользователь в Астраханской области в комментарии к публикации в "Инстаграме" также написал о глобальном обмане и заговоре и призвал "восстать против власти", рассказал Иванов.По данному факту областным УМВД проводится проверка в рамках статьи УК "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".Кроме того, был выявлен ряд интернет-ресурсов, на которых разместили видеозапись "Опомнись! Тебя обманули", в которой пропагандируется идея об «искусственно созданной болезни, а конечная цель создания – электронное рабство", а также некое "Открытое письмо ассоциации медиков России" с так называемой "Резолюцией круглого стола "Коронавирус: борьба с вирусом или с правами народа?"В нем, в частности, говорится о том, что "коронавирус – это ОРВИ, которое не несет для жизни и здоровья опасности".Ранее президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за недостоверную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.В конце марта Генпрокуратура уже выявила в соцсетях несколько фейков.