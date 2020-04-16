Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сделал заявление, касающееся возобновления сезона, прерванного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По мнению спортивного функционера, нынешний чемпионат может продолжиться летом 2020 года.

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сделал заявление, касающееся возобновления сезона, прерванного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По мнению спортивного функционера, нынешний чемпионат может продолжиться летом 2020 года."Вероятно, мы будем играть летом. Мне кажется, что мы способны это сделать. Но для нас главное – это здоровье. Мы должны в первую очередь думать о безопасности людей. Это относится и к спортсменам, и к обслуживающему персоналу", – заявил Беттмэн в интервью Fox Business Network.Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что уже устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Глава США убежден, что в стране необходимо возобновить спортивные соревнования.Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.