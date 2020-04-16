Пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики сообщила об уходе с поста главы организации Тамаша Аяна. 15 апреля исполком IWF принял отставку 81-летнего спортивного чиновника, ранее обвиненного в коррупции.

Пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики сообщила об уходе с поста главы организации Тамаша Аяна. 15 апреля исполком IWF принял отставку 81-летнего спортивного чиновника, ранее обвиненного в коррупции.Напомним, что Аян был отстранен от своей должности на 90 дней после документального фильма журналиста Хайо Зеппельта, в котором сообщалось о взятках допинг-офицерам за молчание о случаях манипуляций с пробами спортсменов. Международная федерация тяжелой атлетики пообещало провести собственное расследование.Аян возглавлял IWF с 2000 года. Временным президентом организации назначен Урсула Папандреа.