Около 35-ти тысяч граждан России остаются за рубежом и ждут возможности вернуться на родину. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью газете Коммерсант. Почти 8 тысяч из них - уже получили материальную помощь. Работа по возвращению ведется.

Около 35-ти тысяч граждан России остаются за рубежом и ждут возможности вернуться на родину. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант". Почти 8 тысяч из них — уже получили материальную помощь. Работа по возвращению ведется.Прокомментировал Сергей Лавров и случившееся с российскими школьниками, которые уехали в США по образовательным программам и теперь не могут вернуться домой. Он посоветовал родителям не соглашаться на подобные программы, если не существует конкретных международно-правовых договоренностей.Надежда Ким экстренно вылетает из Новосибирска в Санкт-Петербург. Туда спецбортом вернулась ее 17-летняя дочка. Девушка находилась на домашнем обучении в России, но в прошлом году родители приняли решение отправить ее в США.Дочка Надежды с начала учебного года находилась в Индиане. Жила в американской семье и занималась в старшей школе. Чтобы вернуться домой, ей пришлось самой добираться до Нью-Йорка, откуда и были сформированы спецборты. Там российские волонтёры помогли найти соотечественников, которые разрешили пожить школьнице до формирования списка пассажиров. Надежда уверяет, что забрать дочь — было ее самостоятельное решение, и ни о каких рисках американская сторона не предупреждала.История семьи Ким — лишь одна из многих. Всего в США застряли 74 российских школьника. МИД нашей страны экстренно составляет списки — чтобы вывезти из Штатов граждан России.Отдельный вопрос, который возник у наших дипломатов — как вообще российские школьники оказались в США. По программе "Secondary School Student Program", которую курирует именно Госдеп, на учебу в прошлом году прибыли десятки старшеклассника из России. Хотя ранее от такого сотрудничества наша страна уже отказалась. В 2014 году пришлось свернуть популярную бесплатную программу обмена FLEX, как раз из-за неспособности организаторов гарантировать возвращение детей домой. Тем временем, в Госдепе все отрицают – говорят, что к этим программам отношения не имеют."Мы понимаем, что некоторые из этих школьников выразили желание вернуться в Россию и этот вопрос решается напрямую через спонсоров. Хотя Государственный департамент не финансирует эти программы, и не выдает гранты участникам этих программ, равно как и не спонсирует поездки, и не снабжает участников грантами, а также не покрывает дорожные затраты, и не предоставляет какую-либо другую финпомощь от правительства США, мы будем продолжать предлагать поддержку и помощь", — открестилась Ребекка Росс, пресс-атташе посольства США в России.По условиям программы Госдепа — иностранный школьник на момент поступления должен соответствовать определенным требованиям. Самое главное, это возраст — от 15 до 16 с половиной лет. Подростков размещали в семьях или школах-интернатах — не более двух иностранцев в одной семье. За их успеваемостью следили местные координаторы, которые и должны содействовать решению любые вопросов во время пребывания детей в Штатах. Только на практике вышло, что школьникам помогали лишь российские дипломаты и волонтёры.