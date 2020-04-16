Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за большой вклад в развитие региона и многолетнюю добросовестную работу, объявив ему благодарность.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за большой вклад в развитие региона и многолетнюю добросовестную работу, объявив ему благодарность.Накануне, 14 апреля, Андрей Воробьев отметил свое 50-летие. Он возглавляет Московскую область с 2012 года, напоминает РИА Новости.