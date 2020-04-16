В Сети появились фотографии домашней формы английского футбольного клуба Ливерпуль на сезон-2020/21. Изображение новой экипировки мерсисайдцев опубликовал портал Footy Headlines.

В Сети появились фотографии домашней формы английского футбольного клуба "Ливерпуль" на сезон-2020/21. Изображение новой экипировки "мерсисайдцев" опубликовал портал Footy Headlines.Футболка "Ливерпуля" выполнена в красном цвете. А вот для воротника, герба и спонсорских логотипов использован белый цвет. На спине домашнего комплекта формы изображено напоминание о трагедии в "Хиллсборо".