Влажная уборка, антисептики и мытье рук остаются наиболее эффективными способами снизить риск заражения. Об этом сегодня еще раз предупредили в МЧС. Но вопросы все равно остаются: что делать с верхней одеждой, как обезопасить домашних животных и нужно ли дезинфицировать покупки?

Влажная уборка, антисептики и мытье рук остаются наиболее эффективными способами снизить риск заражения. Об этом сегодня еще раз предупредили в МЧС. Но вопросы все равно остаются: что делать с верхней одеждой, как обезопасить домашних животных и нужно ли дезинфицировать покупки?Несмотря на режим самоизоляции, больше трети москвичей из дома все-таки выходят. Хотя бы за продуктами. И для них главный вопрос: как не принести коронавирус COVID-19 домой. Ведь известно, что он может сохраняться до 8 часов на алюминии, до суток на картоне и до трех дней на пластике.Исследования еще не завершены, говорят в Роспотребнадзоре. Но уже понятно: если больной человек, скажем, чихнул на полку в магазине, шанс у другого покупателя заразиться от того, что с этой полки взяли, есть."В общем, если возбудитель мог попасть на эти продукты, то вероятность заражения, конечно, имеется", — отмечают специалисты Роспотребнадзора.Как правильно обрабатывать принесенные домой продукты, каждый решает сам. Одни протирают упаковки спиртовыми салфетками."Приходится обрабатывать спиртовыми салфетками все, что было куплено", — отмечают покупатели.Другие выставляют пакеты на трое суток на балкон, чтобы вирус успел погибнуть. Кто-то даже использует парогенератор."Смотрите, как он работает, — призывает корреспондент. — Из него идет пар, который убивает бактерии".Надежно, но долго и дорого. Всемирная организация здравоохранения рекомендует более простой способ."Достаточно переложить продукты в свой контейнер, а использованную упаковку просто выбросить, — отмечает хозяйка на кухне. — После этого тщательно вымыть руки".Верхнюю одежду так просто не выбросишь. В США для прогулок рекомендуют выбирать вещи из плотных тканей — твида, вельвета. На таких тканях вирус меньше задерживается. Или использовать для дезинфекции одежды спиртовые аэрозоли. У нас врачи советуют просто оставлять куртки в прихожей, а потом тщательно мыть руки. А вот волосы, действительно, могут быть опасны."Не надо делать прическу в полтела. Лучше волосы убрать под шапочку. На волосах коронавирус можно словить, они хорошо могут его абсорбировать. Кто-то чихнет, а вы своими волосами так или иначе проведете по лицу", — предупреждает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Ухарев.Собак после каждой прогулки мыть с шампунем не нужно. Чаще раза в неделю делать это попросту вредно. А вот мыть лапы с мылом придется."Мою не только лапы, но и нос, и все места грязные", — признается владелец собаки.Есть данные, что коронавирус может долго сохранятся в пыли. Многие схватились за тряпки."Стал чаще делать влажную уборку со специальными спиртосодержащими средствами, — признается в тяге к чистоте молодой мужчина. — Думаю, может даже чистый спирт купить?!"Если и протирать что-то спиртом, то только дверную ручку, за которую брались грязными руками, и пол в коридоре, где стоит уличная обувь. Спиртовые растворы рекомендуют использовать, если дома есть заболевший. В остальных случаях — обычная влажная уборка. И уж точно без хлорки."Ничего хорошего нет в том, что мы будем вдыхать постоянно пары хлорки, — предупреждает врач общей практики, врач-терапевт, семейный врач Алена Глушакова. — То есть тем самым мы боремся с коронавирусной инфекцией, но в то же время можем причинить вред своему здоровья, благодаря этим дезинфектантам".Из дома лучше выходить в перчатках или захватив с собой антиспетик, где спирта больше 60, но меньше 70 процентов. Надежно и кожу не сушит. Медицинские маски нужны, но главное — носить их правильно."Если вы ее сняли, пожалуйста, дальше второй раз не используйте, никакие дезинфекторы не помогут. Два часа — это тот предельный срок, когда она эффективно работает. Потом это уже чашка Петри — рассадник ваших собственных микробов, предупреждает директор АО "Чистовье" Виктор Артюшин. — Их нельзя использовать повторно".Все эти меры, хоть и нужные, но дополнительные. Самое главное: мыть руки, не трогать лицо и держать дистанцию.