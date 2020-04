Оскароносный американский актер Мэттью МакКонахи сидит из-за пандемии коронавируса COVID-19 в самоизоляции. Но он не намерен сдаваться. Комедийный актер воюет при помощи юмора. Он шутит на полную катушку и делится своими ноу-хау борьбы с коварным невидимым врагом.

Оскароносный американский актер Мэттью МакКонахи сидит из-за пандемии коронавируса COVID-19 в самоизоляции. Но он не намерен сдаваться. Комедийный актер воюет при помощи юмора. Он шутит на полную катушку и делится своими ноу-хау борьбы с коварным невидимым врагом.Актер перевоплотился в ковбоя по имени Бобби Бандито. Впрочем, друзьям он позволяет называть себя просто Бобби Би. Так вот, Бобби Би вышел на тропу войны со своими личными врагами. И на первом месте в их списке – вы, наверное, уже догадались кто: персонаж по имени Корона Ви. Этого врага мир сможет победить только вместе, уверен Мэттью МакКонахи.Посмотреть эту публикацию в Instagramwe’ve got more livin to do #BobbyBanditoПубликация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 13 Апр 2020 в 6:55 PDTОдин из шагов к победе над коварным Корона Ви – не делать вообще никаких шагов и оставаться дома, поясняет сражающийся за свободу мира от засилия коронавируса Бобби Би. Но если оставаться дома из-за опустошения холодильника, например, уже не получается, то надо обзавестись маской.Для этого Мэттью МакКонахи понадобились две простые резинки, бандана и фильтр для кофе, используемый в кофемашинах. Видеоинструкцию по изготовлению маски из подручных средств актер из фильмов "Мад", "Киллер Джо, "Супер Майк" и "Интерстеллар" разместил на своей страничке в Instagram.Хотя изготовленная Мэттью МакКонахи маска вряд ли способна стопроцентно защитить вас от коронавируса, зато развеселит почти наверняка: если она не сделает вас невидимым и недосягаемым для вируса, то неузнаваемым – уж точно. Но лучше использовать все-таки медицинские средства защиты. Не стесняйтесь чаще мыть руки, используйте доступные методы профилактики заражения.