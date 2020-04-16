В эти выходные ОПЕК и ее партнерам удалось договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 млн ​​баррелей в сутки. Первоначальная цифра, которую обговаривал картель, составляла 10 млн баррелей в сутки, что примерно на 300 тыс. баррелей в сутки выше, чем то, о чем удалось договориться.

В эти выходные ОПЕК и ее партнерам удалось договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 млн ​​баррелей в сутки. Первоначальная цифра, которую обговаривал картель, составляла 10 млн баррелей в сутки, что примерно на 300 тыс. баррелей в сутки выше, чем то, о чем удалось договориться.Большинство мировых производителей нефти рады сократить добычу на фоне величайшего перенасыщения в истории. Но одна страна явно не заинтересована в этом. Мексику попросили сократить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, что является значительным сокращением для производителя, который постепенно снижал добычу последние 10 лет. Эта страна Северной Америки пострадала бы от низких цен на нефть и падения добычи, если бы не ее стратегия хеджирования.Мексиканская «hacienda hedge» является крупнейшей в мире в своем роде. Страна покупает пут-опционы на нефть у банков, торговых домов и нефтяных компаний в рамках 50 сделок. Как и Россия, Мексика ожидала снижения цен на нефть в этом году и скорректировала свой бюджет с учетом цены $49 за баррель на 2020 год. Также это была цена, по которой она хеджировала свой экспорт нефти.Неудивительно, что Мексика не стремится к резкому сокращению объемов производства, поскольку ее экспорт хеджирован с учетом цен до падения нефти. Успех стратегии хеджирования не прошел незамеченным. Сегодня исследователь крупнейшей государственной нефтяной компании Китая CNPC предложил скопировать мексиканскую модель. Китай является основным импортером нефти, при этом нефтяные компании страны добыли в декабре 2019 года 3,78 млн баррелей в сутки, большая часть которых не хеджирована. И хотя китайские нефтеперерабатывающие заводы воспользовались возможностью запастись дешевой нефтью в прошлом месяце, их буровики столкнулись со снижению доходов от добычи. Это заставило их сократить капитальные расходы и отложить или отменить новые проекты.Руководитель отдела исследований рынка нефти CNPC Дай Цзяцюань заявил, что китайские нефтяные компании могут снизить риски, используя деривативы для получения более стабильной прибыли. Шанхайские фьючерсы на нефть, которые начали торговаться 26 марта прошлого года, теперь превратились в своего рода региональный бенчмарк. По словам Дай Цзяцюаня, контракт на нефть в юанях облегчает процесс. Он заявил, что «теперь, когда фьючерсы на шанхайскую нефть хорошо функционируют, необходимо в полной мере задействовать финансовые средства для хеджирования риска колебаний цен».Использование деривативов в торговле нефтью пойдет на пользу не только китайским производителям, но и китайскому государству. Оно стремится зафиксировать устойчивый поток своих запасов нефти по разумной цене. Крупные нефтяные компании Китая ранее применяли стратегии хеджирования, получив неоднозначные результаты. Еще в 2018 году крупнейший китайский нефтеперерабатывающий завод Sinopec объявил о значительных торговых потерях, после того как неправильные решения на рынке привели к разочаровывающим результатам. Большие потери заставили китайских регуляторов ужесточить правила для государственных компаний в секторе сырьевых товаров. Они ограничили хеджирование сделок, связанных с сырьевыми товарами, на уровне 80% физического объема.Однако, в соответствии с новыми правилами, которые в январе этого года утвердил китайский регулятор активов, государственные предприятия с высокими коэффициентами долга, которые продолжают нести убытки, могут быть лишены возможности торговать деривативами.