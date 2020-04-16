Олимпийский комитет России продолжает подготовку к играм в Токио и Пекине. Президент ОКР - Станислав Поздняков уверен, что наша сборная выступит в Токио в 2021 году в максимальном составе, а позиции России перед заседанием в спортивном арбитражном суде стали крепче.

Олимпийский комитет России продолжает подготовку к играм в Токио и Пекине. Президент ОКР — Станислав Поздняков уверен, что наша сборная выступит в Токио в 2021 году в максимальном составе, а позиции России перед заседанием в спортивном арбитражном суде стали крепче.Перенос летних Олимпийских игр на год из-за пандемии коронавируса лишь прибавил работы Олимпийскому комитету России. На удаленке и в сжатые сроки — важнейшая задача для ОКР — подготовка спортсменов к играм в Токио и Пекине."Все, что ОКР вкладывает в подготовку спортсменов, никуда не пропадает, если наши тренеры будут тренироваться на новом оборудовании, это даже и неплохо. Что касается нашей регулярной деятельности, главное — выполнение двух программ к летним Играм в Токио и к зимним в Пекине. Наша задача — полностью выполнять эти программы, тогда мы выполним свою основную миссию", — заявил Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.Для этого организации пришлось реагировать, как спринтеру на выстрел, и быстро перегруппировать финансы для поддержки федераций. Больше 260 миллионов рублей направлены на поддержку олимпийцев, часть этих денег пошла на закупку нового оборудования, в том числе, для тренировок дома. Но открытым остается вопрос участия российских спортсменов в играх. На лето назначено заседание спортивного арбитража. По словам главы олимпийского комитета России Станислава Позднякова, из-за коронавируса система допинг-тестирования практически парализована, а профессиональные лиги США вообще не подпускают к себе офицеров ВАДА."ОКР будет отстаивать в CAS непоследовательность наложения санкций, предложенных исполкому WADA. Для нас является приоритетом право российских спортсменов выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа для участия в Играх. Эта позиция только укрепилась. Мы уверены, что те предложения, которые прозвучали от наших коллег из WADA, они в общем и целом не отражают положения Олимпийской хартии, в которой четко сказано, что Олимпийские игры — это соревнования между спортсменами. К ОКР нет ни одной претензии ни со стороны WADA, ни от одной организации. Рассчитываем, что позиция арбитров CAS будет четкой и взвешенной. Мы провели серьезную работу, вышли окрепшими из кризиса 2018 года", — отметил Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.Свою официальную позицию в Лозанну ОКР направит через адвоката до конца месяца. Что касается уже завоеванных лицензий на игры, то позиция МОК однозначна — они остаются за спортсменами. Российские атлеты уверенно прошли через состоявшиеся отборочные соревнования, Поздняков уверен на играх в Токио наша сборная выступит максимальным составом."В видах спорта, где невозможно провести дополнительную квалификацию, их немного, пойти по пути добавления места с учетом рейтинга. МОК дал три недели на данную работу, но учитывая масштаб, это должна быть еще и консультация со всеми уровнями управления федерациями, вряд ли за три недели МОК с этим справится, но это справедливо по отношению к спортсменам, завоевавшим лицензии, и организациям, которые уже вложились в подготовку. С нашей стороны мы поможем всем федерациям. Но хочу сказать, что наши спортсмены уверенно прошли квалификационные соревнования, поэтому у меня никаких сомнений — оставшиеся лицензии мы доберем и в следующем году выступим максимальным составом", — уверен Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.Историческое решение оргкомитета игр в Токио — перенести, а не отменить Олимпиаду, по мнению главы ОКР — правильное. Отмена соревнований убила бы мечту десятков тысяч спортсменов. Олимпийский огонь для многих атлетов и всех болельщиков стал дальше и должен зажечься 23 июля 2021 года, впрочем, лучше ориентироваться на этот свет, чем двигаться в темноте.