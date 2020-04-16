Ровно год назад, 15 апреля, произошла большая французская трагедия - пожар в соборе Парижской Богоматери. Она стала болью не только Парижа, но и всего мира.

Ровно год назад, 15 апреля, произошла большая французская трагедия — пожар в соборе Парижской Богоматери. Она стала болью не только Парижа, но и всего мира.В первую годовщину пожара, ровно в 20:00 по парижскому времени (21:00 по московскому), зазвонили колокола собора. Как сообщает РИА Новости, возле Нотр-Дама собрались местные жители, которые могут дойти до него в условиях жестких ограничений на передвижение из-за коронавируса. Соблюдение безопасной дистанции контролируют сотрудники полиции.В результате пожара, случившегося год назад, обрушился шпиль собора Парижской Богоматери. Он пробил каменный свод в нескольких местах. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранящиеся в нем, уцелели. Возможными причинами возгорания могли стать непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.Как сообщает ТАСС, споры о будущем облике собора еще не закончены. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отстроить Нотр-Дам и сделать его еще прекрасней. На восстановление, по его словам, уйдет пять лет.