Проверки наличия специального пропуска на передвижение по Москве будут усилены.

Проверки наличия специального пропуска на передвижение по Москве будут усилены.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что городские власти наращивают режима самоизоляции и с каждым днем будет усиливаться контроль за электронными пропусками.Ранее столичный градоначальник издал указ, согласно которому с 15 апреля вводятся обязательные спецпропуска для поездок на личном и общественном транспорте.