Пандемия коронавируса - это один из самых больших и беспрецедентных сдвигов в мировой экономике. Экономики во всем мире уже закрываются. ФРС всего за несколько дней закачала триллионы долларов в экономику США. Глобальные цепочки поставок рухнули, целые отрасли промышленности Китая остановились. И это только начало. Начинается спад длиной в год, который повлечет за собой далекоидущие последствия, предсказуемые и не очень.

Пандемия коронавируса — это один из самых больших и беспрецедентных сдвигов в мировой экономике. Экономики во всем мире уже закрываются. ФРС всего за несколько дней закачала триллионы долларов в экономику США. Глобальные цепочки поставок рухнули, целые отрасли промышленности Китая остановились. И это только начало. Начинается спад длиной в год, который повлечет за собой далекоидущие последствия, предсказуемые и не очень.Конечно, мировая экономическая система уже сталкивалась с серьезными потрясениями. Современная история начинается с наступления промышленной революции. Глобальная рыночная экономика также стала возможной благодаря революции. Она началась в Великобритании в конце XVIII века, когда были автоматизированы производственные процессы и началось массовое производство товаров. Нынешняя политическая экономика не была бы такой, какая она есть сейчас, не будь Первой и Второй мировых войн, Зеленой революции и изобретения интернета.Так что рыночные шоки и экономическая перестройка не являются чем-то новым. Но с каждым годом мировая экономика становится все более взаимозависимой. Глобализация набирает силу, а это значит, что очередная экономическая встряска в любой точке земного шара коснется практически всех и будет иметь далекоидущие последствия, уверены авторы издания Oil Price.Для тех, кто вырос на фоне рецессии 2008 года, Арабской весны, "Захвати Уолл-стрит", не говоря уже о надвигающемся вездесущем страхе перед климатическими изменениями, неолиберальная экономическая траектория достигла своих пределов. Кажется, мы все уже стоим на пороге Армагеддона.В октябре прошлого года протесты, беспорядки и восстания вспыхивали по всему миру, так что нынешняя пандемия определенно не улучшает настроение общественности. И это, скорее всего, только начало.Как сообщает Scientific American, в будущем нас ждет гораздо больше пандемий, поскольку урбанизация, разрастание пригородов, вырубка лесов и перенаселение разрушили барьеры между людьми и дикими животными."Мы вторгаемся в тропические леса и другие дикие ландшафты, в которых обитает множество видов животных и растений с огромным количеством неизвестных нам вирусов", — отметил Дэвид Куоммен, автор книги "Побочные эффекты: инфекции животных и следующая пандемия"."Меня нисколько не удивляет вспышка коронавируса. И нам еще только предстоит обнаружить большинство патогенов. Это только вершина айсберга", — сказал ученый-эколог Томас Гиллеспи.Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, бурение, торговые центры и бесконечное строительство многоквартирных домов привели нас не к одному апокалипсису, а к целой серии апокалипсисов, один другого хуже. Может пришло время перемен? И новое поколение инвесторов, новаторов, ученых готово к этому.Кризис коронавируса открыл возможность для одной из самых значительных перемен в перераспределении капитала. Это новое поколение инвесторов работает так быстро, как никогда раньше. Они считают, что они и только они являются последней линией обороны, способной спасти мир.Преувеличение? Возможно, нет.Не надо далеко ходить. Возьмите революционные идеи Илона Маска и гениев Силиконовой долины, а затем представьте, что все это давно устарело. Тогда зеленая энергия, декарбонизация, социальная справедливость, эффективное управление, устойчивые инвестиции с учетом климатических факторов и равные права — это не просто модные слова. Это то, что стоит на повестке дня корпораций. Так что вложение денег в Big Oil и Big Pharma больше не выгодно.Инвесторы уже используют свои деньги для перемен. В инвестиционной нише "Окружающая среда, устойчивое развитие и управление" уже находятся активы на $30 триллионов. Это уже не просто тенденция. Это будущее.И маленькая канадская компания с большими амбициями понимает это слишком хорошо. Facedrive стремится привлечь ряд крупнейших имен в сфере транспорта с простой, но важной философией: "Возьми что-то простое и преврати это в коллективную силу перемен". Компания контролирует свое место в этом движении и помогает формировать лучший мир. И это продается! Facedrive уже сотрудничает с ведущими международными компаниями и привлекает внимание инвесторов таким образом, о котором другие компании могут только мечтать.Это не про политику. Это про логику и реализм. И это именно то, что делает Facedrive такой настоящей и доступной. Конечно, бизнес принес много денег многим людям и способствовал невероятным инновациям и улучшению качества жизни в истории человечества. Да, промышленность, подпитываемая нефтяным сектором, открыла дорогу современной медицине, которая спасла миллионы, если не миллиарды жизней; системе питания, которая покончила с голодом больших масс населения планеты. Теперь у нас есть комфортная жизнь: электричество, тепло, кондиционирование воздуха, перелеты и тысячи других улучшений повседневной жизни. Однако нельзя забывать о непреднамеренных побочных эффектах этого экономического роста. Почва разрушается, океаны загрязнены, биологические виды сокращаются с бешеной скоростью, на планете идет глобальное потепление. Инвесторы, если они умные, должны инвестировать в будущее.Мало кто будет отрицать, что это направление, в котором движется глобальная политическая экономика. Потребители стали хитрее, ставки выше, бизнес просто не может оставаться прежним. Это лишь вопрос времени, когда экономика, основанная на ископаемом топливе, иссякнет, будет ли достигнут пик добычи нефти за счет использования глобальных запасов или спроса уже не будет, ​​когда возобновляемые источники энергии станут более эффективными и более выгодными. В большинстве стран мира солнечная и ветровая энергия уже дешевле, чем уголь. И в дальнейшем они будут становиться еще дешевле.Большая часть развитого мира, в частности Канада, предпринимают серьезные шаги по декарбонизации энергетических отраслей. И не надо сбрасывать со счетов исследователей по всему миру, стремящихся улучшить использование зеленой энергии и найти решение для священного Грааля зеленой энергии — ядерного синтеза. Все эти усилия уже воспринимаются всерьез, привлекая внимание к инвестициям, которые им необходимы.Уже даже Saudi Aramco признала, что пик нефти придется на середину века. Да, конечно, их IPO было крупнейшим в истории, а ископаемое топливо продолжает приносить большие деньги своим инвесторам. Но как долго это продлится? И что насчет представителей среднего и низшего классов, которые не только не получают значительных экономических выгод от текущей инвестиционной программы, но и сильно страдают от нее, либо на фоне рыночных шоков и увеличивающегося разрыва в благосостоянии, либо из-за экологических факторов и последствий для здоровья, которые обычно больнее всего бьют по бедным?Протестующие в Чили, Гонконге, Алжире, Ираке, Иране и Ливане, возможно, не знали точно, каких изменений они хотят. Но есть те, кто знает. И многие из них — новый класс инвесторов, которым наплевать.На разработку и исследование вопросов чистой энергии и экологически чистых технологий просто не хватало инвестиционных денег, но это меняется, и довольно быстро.Так, Google снабжает свои центры обработки данных возобновляемой энергией, инвестирует в новые технологии и экологичные решения, пытаясь выстроить более устойчивое будущее. Заявка на декарбонизацию была хорошо воспринята как молодыми, так и пожилыми инвесторами. Нетрудно догадаться, почему, учитывая необходимость замедления изменения климата.Медиагигант Facebook тоже делает свое дело. Они не только достигли значительного прогресса в том, чтобы перейти на 100%-е использования возобновляемой энергии к концу 2020 года, но и работают над созданием более эффективных центров обработки данных. Фактически их центры обработки данных используют на 80% меньше воды, чем обычные центры обработки данных.Apple предпринимает значительные шаги в направлении возобновляемых источников энергии. Все операции Apple проводятся на 100%-м использовании возобновляемых источников энергии.Amazon предпринимает масштабные шаги: компания обещает прийти к нулевым выбросам углерода к 2040 году и скупает 100 тысяч электромобилей. Мало того, она построила ветряную электростанцию ​​мощностью 253 МВт в округе Скарри, штат Техас. Ежегодно она производит более 1 миллиона мегаватт-часов электроэнергии.Даже крупнейшие нефтяные компании пытаются диверсифицировать свои портфели и застраховаться в быстро меняющемся культурном и экономическом пространстве. Total поддерживает общую картину во всех своих начинаниях. Она прекрасно осознает потребности, которые не удовлетворяются большей частью растущего населения мира и понимает надвигающийся климатический кризис, который вполне возможен, если не внести изменения. Стремясь создать лучший мир для всех, она обязалась помогать достижению каждой цели ООН в области устойчивого развития.Зеленое будущее — это не просто политический лозунг. Неважно, кто вы и во что верите, всегда есть смысл инвестировать в будущее. А без серьезного перераспределения капитала нет будущего.