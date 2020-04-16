На фоне стремительного роста числа инфицированных и умерших от COVID-19, а также скачка уровня безработицы во всем мире эксперты все чаще высказывают опасения по поводу производства и распределения продуктов питания. Многие в связи с этим даже вспоминают Великую депрессию и длинные очереди безработных американцев в пункты бесплатного питания в 1930-х годах.

На фоне стремительного роста числа инфицированных и умерших от COVID-19, а также скачка уровня безработицы во всем мире эксперты все чаще высказывают опасения по поводу производства и распределения продуктов питания. Многие в связи с этим даже вспоминают Великую депрессию и длинные очереди безработных американцев в пункты бесплатного питания в 1930-х годах. Хотя сейчас еще рано объявлять продовольственный кризис, подобный сценарий развития событий нельзя исключать, пишет в The National Interest главный экономист Smith’s Research & Gradings Скотт МакДональд.Риск заключается в создании продовольственного кризиса, когда его на самом деле еще нет. Правительствам во всем мире, включая Соединенные Штаты, необходимо использовать более скоординированный подход к решению данной проблемы; неспособность сделать это может привести к масштабным социальным беспорядкам и экономическому хаосу.Продовольственная проблема заключается в обеспечении достаточного объема продовольствия населению во время пандемии. Другими словами, каков баланс между действиями, предпринимаемыми для того, чтобы остановить распространение коронавируса (включая закрытие значительной части национальных экономик) и производством и распределением продуктов (что в конечном итоге означает появление еды на столе).Уже сегодня из-за трансграничных ограничений ощущается острая нехватка рабочих рук в сельскохозяйственном секторе Европы и Америки. В Евросоюзе решение о закрытии национальных границ было принято без учета сезонного перемещения рабочих из Восточной Европы (Румыния, Болгария и Польша) или Северной Африки (Марокко и Тунис) в Германию, Италию и Францию. Попытки найти местных рабочих, включая студентов и тех, кто потерял работу в сфере услуг, похоже, не оправдали ожидания. Американские фермеры сталкиваются с той же нехваткой рабочих рук. Из-за закрытия границы в марте в Соединенные Штаты не могут прибыть до 2,4 млн сезонных рабочих из Латинской Америки, главным образом из Мексики.Одна из главных проблем продовольственной безопасности связана с тем, что провалы в обеспечении населения продуктами питания могут привести к социально-политическим потрясениям. В истории человечества довольно много примеров, когда неурожай или провальная сельскохозяйственная политика правительства приводила к голоду, бунтам и революциям. Эпидемии чумы также оказали аналогичное воздействие на общества.Прямая связь между продовольственной безопасностью и социально-политической стабильностью актуальна до сих пор. В 2007-2008 годах сильная засуха вызвала голодные бунты в Африке. В 2010 году запрет на экспорт российской пшеницы привел к росту цен на продовольствие и проблемам с поставками по всей Северной Африке и Ближнему Востоку. В последнем случае продовольственные проблемы отчасти подтолкнули регион к “Арабской весне”, в результате которой были свергнуты правительства в Тунисе, Ливии и Египте и началась гражданская война в Сирии. Продовольствие стало причиной массовых беспорядков и политических волнений и в других странах, включая Гаити. Куба также сталкивается с серьезными проблемами в области продовольственной безопасности, но уже из-за десятилетий неэффективного управления экономикой, санкций США и сильной зависимости от импорта продовольствия.Но есть и хорошие новости. Мировые запасы риса в настоящее время близки к рекордно высокому уровню; соответствует спросу и производство белковых продуктов. Кроме того, правительства и компании работают над тем, чтобы гарантировать бесперебойный доступ к продовольствию.Однако требуются дополнительные меры, поскольку безработица, скорее всего, превысит уровень Великой депрессии. Продовольственные распределительные центры уже сталкиваются с максимальным спросом. Большое число людей, обратившихся за помощью, привлекло внимание общественности и, вероятно, станет причиной дальнейших усилий в Вашингтоне и других столицах по решению проблем продовольственной безопасности.