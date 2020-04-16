Слухи о возможной отмене парада Победы 9 мая ходят уже не первую неделю. Накануне ветераны попросили президента Владимира Путина не проводить праздничные мероприятия в День Победы. Представитель главы государства Дмитрий Песков высказался начистоту.

Слухи о возможной отмене парада Победы 9 мая ходят уже не первую неделю. Накануне ветераны попросили президента Владимира Путина не проводить праздничные мероприятия в День Победы. Представитель главы государства Дмитрий Песков высказался начистоту.Отменят парад Победы 9 мая или нет пресс-секретарь президента не стал. Вместе с тем он признался, что в Кремле рассматривают "различные варианты". Пока решение на этот счет глава государства не озвучивал, заявил Песков.По его словам, глава государства даст знать о своем вердикте. "Давайте дождемся, когда президент объявит о своем решении", – обратился Песков к журналистам.Между тем разные источники сообщают, что об отмене парада Победы – 2020 9 мая президент может объявить уже сегодня во второй половине дня. У главы государства состоится совещание Совета безопасности.В СМИ обсуждают несколько возможных дат для проведения праздничных мероприятий. Они могут пройти 24 июня – именно в этот день в 1945 году состоялся парад Красной армии после победы над нацистской Германией.Также обсуждается 3 сентября. Ранее Госдума перенесла на эту дату День окончания Второй мировой войны. Однако 3 сентября 2004 года в ходе штурма захваченной террористами школы погибли 333 человека, большинство из них – дети. В Совете по правам человека заявили, что считают проведение праздничных мероприятий в этот день недоспустимым.Несмотря на возможные корректировки в дате проведения парада Победы – 2020, праздничные мероприятия будут обязательно, гарантировали в Кремле. "Ни у кого не должно быть сомнений", – говорил Дмитрий Песков.На 16 апреля коронавирусом в России заразились 27938 человек. За последние сутки выявлено почти 3,5 тысячи новых случаев, около половины из них – в Москве.