В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой отложить проведение парада Победы.

В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой отложить проведение парада Победы.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В своем обращении ветераны попросили главу государства перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной пневмонии.Отмечается, что данное решение послужило бы проявлением уважения к ветеранам и ко всем гражданам страны, которые отмечают День Победы как главный праздник России.Подписи под обращением поставили руководители Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, а также Общественной организации ветеранов вооруженных сил.