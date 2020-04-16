35-36 тысяч желающих вернуться на Родину россиян остаются за рубежом. Эти данные в интервью газете Коммерсант привел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они остаются в листе ожидания на вывоз из стран, в которых находятся. При этом приоритет для возвращения отдается тем, кто оказался за рубежом после 1 января 2020 года, подчеркнул глава российского МИДа.
35-36 тысяч желающих вернуться на Родину россиян остаются за рубежом. Эти данные в интервью газете "Коммерсант" привел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они остаются в листе ожидания на вывоз из стран, в которых находятся. При этом приоритет для возвращения отдается тем, кто оказался за рубежом после 1 января 2020 года, подчеркнул глава российского МИДа.
К тем, кто выехал за границу раньше, применяется индивидуальный подход, пояснил Лавров. При этом учитывается гуманитарный аспект.
"Есть люди, которые оказались там не потому, что решили пожить несколько лет на чужбине, а кто, например, — пояснил Сергей Лавров, — отправился на лечение, специальную операцию, к которой долго готовился и которая требует постоперационной реабилитации".
Кроме того, ждут возвращения домой в Россию члены смешанных семей, сотрудники представительств российских компаний за рубежом, школьники, студенты, преподаватели и работающие за границей квалифицированные специалисты, а также те, кто оказался за российскими пределами по научным или культурным обменам.
"Сейчас мы ими занимаемся, что называется, "вручную", — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.
Пока вывозной график спланирован до 20 апреля. Запланировано возвращение россиян авиарейсами из других стран в Москву и Санкт-Петербург, в Казань, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск и Уфу. В ближайшие дни вывозные рейсы осуществляются из Нью-Йорка, Амстердама, Бангкока и Стамбула. У всех вернувшихся в Россию будут взяты анализы на коронавирус COVID-19, они обязаны в течение двух недель находиться на карантине.