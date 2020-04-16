35-36 тысяч желающих вернуться на Родину россиян остаются за рубежом. Эти данные в интервью газете Коммерсант привел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они остаются в листе ожидания на вывоз из стран, в которых находятся. При этом приоритет для возвращения отдается тем, кто оказался за рубежом после 1 января 2020 года, подчеркнул глава российского МИДа.

35-36 тысяч желающих вернуться на Родину россиян остаются за рубежом. Эти данные в интервью газете "Коммерсант" привел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они остаются в листе ожидания на вывоз из стран, в которых находятся. При этом приоритет для возвращения отдается тем, кто оказался за рубежом после 1 января 2020 года, подчеркнул глава российского МИДа.К тем, кто выехал за границу раньше, применяется индивидуальный подход, пояснил Лавров. При этом учитывается гуманитарный аспект."Есть люди, которые оказались там не потому, что решили пожить несколько лет на чужбине, а кто, например, — пояснил Сергей Лавров, — отправился на лечение, специальную операцию, к которой долго готовился и которая требует постоперационной реабилитации".Кроме того, ждут возвращения домой в Россию члены смешанных семей, сотрудники представительств российских компаний за рубежом, школьники, студенты, преподаватели и работающие за границей квалифицированные специалисты, а также те, кто оказался за российскими пределами по научным или культурным обменам."Сейчас мы ими занимаемся, что называется, "вручную", — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.Пока вывозной график спланирован до 20 апреля. Запланировано возвращение россиян авиарейсами из других стран в Москву и Санкт-Петербург, в Казань, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск и Уфу. В ближайшие дни вывозные рейсы осуществляются из Нью-Йорка, Амстердама, Бангкока и Стамбула. У всех вернувшихся в Россию будут взяты анализы на коронавирус COVID-19, они обязаны в течение двух недель находиться на карантине.