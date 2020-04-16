Летнюю школу для учителей литературы планируется открыть в Ясной Поляне. Уже более двухсот человек изъявили свое желание принять в ней участие, передает ГТРК Тула. Заявки пришли практически из всех регионов России и за рубежа.

Летнюю школу для учителей литературы планируется открыть в Ясной Поляне. Уже более двухсот человек изъявили свое желание принять в ней участие, передает ГТРК "Тула".Заявки пришли практически из всех регионов России. Приехать в музей-усадьбу Л.Н.Толстого захотели педагоги из Москвы и Петербурга, Воронежа и Тулы, Иркутска и Новосибирска, Курска и Якутска, Забайкальского, Камчатского, Пермского краев, Свердловской и Белгородской областей, Удмуртии, Республики Коми.Проект заинтересовал и учителей из других стран: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины. Самому молодому соискателю — 22 года, самому пожилому — 82. Организаторам предстоит выбрать 40 счастливчиков и назвать их имена в конце апреля.Работа школы будет проходить в очной форме. Слушатели смогут встретиться с филологами, критиками, журналистами, сотрудниками музея. Учителя-словесники получат возможность пообщаться с профессионалами, знатоками литературы вцелом и исследователями Толстого, побывать на мастер-классах. Прошедшим курс участникам будут вручены сертификаты о прохождении образовательной программы летней школы.Как уточняют организаторы, теперь главное — чтобы ситуация с коронавирусом позволила всем участникам осуществить задуманное. Пока провести летнюю школу планируется в конце июля.