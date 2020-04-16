Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российское внешнеполитическое ведомство работает в круглосуточном режиме, решая вопросы о содействии вывозу граждан страны из-за рубежа и помогая тем, кто из-за ограничений по коронавирусу оказался в сложной ситуации за границей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российское внешнеполитическое ведомство работает в круглосуточном режиме, решая вопросы о содействии вывозу граждан страны из-за рубежа и помогая тем, кто из-за ограничений по коронавирусу оказался в сложной ситуации за границей.На своей странице в Facebook она написала, что за месяц круглосуточных бдений сотрудники МИД "засыпают стоя", сообщает РИА Новости. Мария Захарова рассказала, что посольства работают на пределе возможностей, а некоторые уже за пределами. При этом она отметил, что в сложившейся ситуации сил придают командная работа, чувство локтя и проявления истинной гуманности.