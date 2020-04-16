В Прямом эфире — о том, что мечта Греты Тунберг сбывается на глазах. Не только в каналах Венеции вода стала чистой и там появились лебеди: в Москве тоже значительно сократились вредные выбросы в атмосферу и стали чище водоемы. В программе - о том, как карантин повлиял и на экологию, и на людей.

В "Прямом эфире" — о том, что мечта Греты Тунберг сбывается на глазах. Жительница Венеции, вышедшая на связь со студией, подтвердила появившуюся ранее информацию: в каналах вода стала кристально чистой, появились рыбы и медузы, плавают утки, лебеди.Недовольны только чайки: из-за отсутствия туристов их некому кормить, и они даже пытаются разбить витрины магазинов."Теперь мы завидуем свободе рыб и птиц, потому что не можем себе этого позволить", — признается русскоговорящая жительница Венеции.Специалисты говорят, что заметно чище стал воздух за время вынужденного карантина и в российской столице, и в Челябинске, и в других городах страны.Эксперты отмечают, что это логично: транспортный поток сократился, соответственно, существенно сократились и вредные выбросы в атмосферу.Значительно чище стала вода в реках и водоемах столицы и Московской области.Впрочем, отмечают гости в студии, это закономерное, но недолговечное явление: с возвращением человека к активной жизнедеятельности все вернется на круги своя.А вот по поводу воды из кранов у некоторых москвичей возникают вопросы. В частности, люди отмечают, что кожа стала суше, и предполагают, что для дезинфекции в нее стали добавлять больше хлора.Так ли это? И чем обрабатывают подъезды в многоквартирных домах? Какие уроки преподнес первый день введения в Москве цифровых пропусков?Как в Армении проходила Пасха без прихожан? Соблюдает ли карантин Стас Садальский, и какую песню про самоизоляцию он сочинил?Как отметила день рождения Алла Пугачева? Почему соседи выселяют из дома Дану Борисову, и какой деликатный вопрос задала Вера Брежнева?Об этом и не только – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".