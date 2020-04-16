Кредитные каникулы, пособия для безработных и использование удаленных способов работы. Об этом в ходе совещания с президентом говорили министры труда и финансов.

Кредитные каникулы, пособия для безработных и использование удаленных способов работы. Об этом в ходе совещания с президентом говорили министры труда и финансов.Ранее было объявлено о том, что россияне могут подать заявку на кредитные каникулы. Многие воспользовались этой возможностью. Причем 70% заявлений было подано с использованием дистанционных каналов."Коммерческие банки стали запускать собственные программы по реструктуризации, в дополнение к государственной программе, чтобы идти навстречу гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В течение первой недели только в два банка — Сберегательный банк и Внешторгбанк — поступило более 60 тысяч заявлений о предоставлении каникул. Большая часть, более 90% удовлетворяется сразу, по остальным обращениям проводятся дополнительные консультации", — проинформировал общественность Антон Силуанов, министр финансов.Подать заявку на шестимесячные каникулы могут граждане, которые потеряли до 30% своего дохода. Отсрочка в выплате по потребительским кредитам может быть предоставлена на сумму до 250 000 рублей, по кредитным картам на сумму до 100 000 рублей. По автокредитам лимит составляет 600 000 рублей.Если у вас есть ипотечный кредит, вы также можете временно его не обслуживать. В Москве лимит для предоставления отсрочки составляет 4,5 миллиона рублей, в других регионах меньше. Рассчитывать на кредитные каникулы могут также и индивидуальные предприниматели.Неделю назад президент предложил установить на три месяца доплаты врачам и медработникам, которые работают с больными коронавирусом. 80 000 рублей для врачей, 50 000 для фельдшеров и медсестёр и 25 000 для младшего медперсонала.Сегодня Владимир Путин предложил не облагать эти выплаты налогами."Цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки чистыми. Для этого нужно внести изменения соответствующие, в нормативно-правовую базу. Я прошу вас это сделать", — обратился к министру финансов глава государства.Сейчас примерно 7,5% занятых граждан работают в удаленном режиме. Предусмотрены и меры поддержки россиян, которые теряют работу."Увеличен максимальный размер пособий по безработице. Сейчас этот размер увеличен до уровня прожиточного минимума и составляет 12130 рублей. Для граждан, потерявших работу после 1 марта и зарегистрированных в качестве безработных в центрах занятости, в течение первых трех месяцев — апреля, мая, июня — будет выплачиваться максимальный размер пособия", — отметил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты.Безработные граждане, воспитывающие детей, получат дополнительно по 3000 рублей ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребенка.Зарегистрироваться в статусе безработного россияне могут онлайн. Уже подано более 180 тысяч заявлений. Свыше 530 тысяч работающих россиян старше 65 лет с начала апреля воспользовались упрощенным порядком оформления больничных.По всем вопросам, связанным с трудовыми отношениями россияне могут обратиться на горячую линию Роструда. Еще одно предложение, озвученное сегодня президентом — субсидии на зарплаты для малого и среднего бизнеса."Впервые были введены прямая субсидия для сотрудников предприятий, попавших в сложную экономическую ситуацию, то есть трудящиеся в сфере малого и среднего бизнеса из тех отраслей, которые отнесены к наиболее пострадавшим. Они получат как минимум МРОТ по зарплате за апрель и май месяц в тех регионах, где сохранятся ограничения по работе бизнеса. Это важная мера, она позволит сохранить трудовые коллективы", — сказал Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации "Опора России".В ходе совещания обсуждали также и ситуацию на нефтяном рынке и договоренности стран ОПЕК об ограничении добычи.Министр энергетики Александр Новак отметил, что принятые меры помогли спасти мировую нефтяную индустрию от коллапса."Страны-производители могут снизить суточную добычу нефти примерно на 15-20 миллионов баррелей в сутки. Это позволит нивелировать последствия от снижения спроса, вызванного пандемией нового коронавируса, стабилизировать мировые рынки. Также это позволит повысить финансовую устойчивость нефтяной отрасли и мировой экономики", — рассказал он.