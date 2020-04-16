Мэр Москвы 15 апреля заявил, что контроль за соблюдением пропускного режима в российской столице будет усиливаться. Опыт сегодняшнего первого дня уже учтен. И в дальнейшем эту работу организуют так, чтобы не создавать скопление пассажиров в общественном транспорте и пробок на въездах в мегаполис. Проверки стали выборочными. Но наличие пропуска для передвижений теперь - обязательное условие.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 апреля заявил, что контроль за соблюдением пропускного режима в российской столице будет усиливаться. Опыт сегодняшнего первого дня уже учтен. И в дальнейшем эту работу организуют так, чтобы не создавать скопление пассажиров в общественном транспорте и пробок на въездах в мегаполис. Проверки стали выборочными. Но наличие пропуска для передвижений теперь — обязательное условие.Патрули на вокзалах Москвы."Призываем вас соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию", — призывают полицейские.Каждый, кто пользуется любым транспортом в российской столице, теперь должен оформить электронный пропуск. Первые же рейды показали — выполняют распоряжения властей не все.- Куда направляетесь?- За билетом.- Пропуск есть?- Хм.- А пропуск оформляли?- Нет. Я ничего не знаю.- Идите домой тогда.- Все, иду.Если профилактические беседы не помогают, полицейские могут составить протокол."В случае продолжения таких действий вы будете привлечены к ответственности в виде штрафа до 40 тысяч рублей", — делают последнее предупреждение стражи порядка.Утром 15 апреля на въезде в Москву впервые за многие дни пробки. Ведь для того, чтобы пешком сходить в ближайшую аптеку или магазин, электронный код не нужен, а вот у тех, например, кто едет в Москву на машине, пропуск должен быть обязательно. На всех трассах проверки.Въезд в Москву ограничен, у водителей теперь проверяют электронные пропуска. На дорогах, ведущих в столицу, посты ДПС, кинологическая служба и ОМОН."Нужно, конечно, так делать. Дисциплина должна быть", — не сетуют на пробки и проверки водители.Для того, чтобы спуститься в метро, тоже нужен электронный код. Утром в среду многие москвичи опоздали на работу из-за того, что проверяли практически каждого."Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично, — констатировал московский градоначальник Сергей Собянин в своем Twitter. — Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей".Полиция уже изменила подход. Сейчас проверки проводятся только выборочно.У метро "Савеловская" никого нет. Полиция уже никого, видимо, не проверяет. На улице пусто.Людей в метро сейчас не много и на станциях, и в вагонах. Приезжают абсолютно свободно. И так — на всех ветках Московского метрополитена. Конечно, до введения ограничительных мер пассажиропоток был намного больше.Получить пропуск легко, он за минуту оформляется на сайте mos.ru. Порядок уведомительный. Код приходит автоматически, если все данные указаны корректно."Пожалуйста, заранее планируйте время поездки. Правильно оформляйте пропуск. Заранее продумывайте маршрут", — обращается к гражданам начальник пресс-службы московского главка МВД России Владимир Васенин.Даже на такси без пропуска по Москве уже не проехать! В столичном департаменте транспорта объяснили, что проверить код должен водитель.- Оформили пропуск? QR-код?- Нет у меня. Я ничего не знаю, — отвечает остановленный на посту водитель.- Запрещено передвигаться. Сейчас аккуратно назад и вон туда, — жестами инспектор показывает дальнейшую траекторию движения водителя, который хотел доехать до миграционного центра.- И?- И домой!"Если код не действителен, водитель должен отказать в поездке", — инструктирует таксистов заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.Введение более строгих мер контроля, по данным московских властей, поможет снизить скорость распространения коронавируса COVID-19, но в то же время сохранить экономическую активность. Появление пропускной системы нравится точно не всем, но многие москвичи понимают, что это необходимо."Я готов потратить лишнее время на безопасность своего здоровья", — признается молодой мужчина."Не по нужде выходят, не по работе или еще чего-нибудь, — возмущается другой, призывая корреспондента к бдительности. — Не должны шляться. Я считаю, что расстояние должны держать, сейчас мы с вами нарушаем".- Как относитесь к подобного рода мерам?"Вообще положительно. Потому что, проблема есть, от нее никуда не убежать", — философски замечает опрошенный."Сотрудники полиции спросили, паспорт посмотрели, электронные пропуска, — рассказывает, как проходит проверка, водитель. — Посмотрели, удостоверились. Все, вопросов нет. Пропуск на непрерывно работающее предприятие"."Сегодня заработала система в полную силу. Кто-то без пропусков уже был оштрафован, — констатировал министр московского правительства, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. — Проблемы будут учтены".Порядок оформления пропуска уведомительный, но если причина поездки не связана с прямой необходимостью, по работе, например, или поездкой в магазин, в аптеку, то система позволит получить код только два раза в неделю.- Как вы относитесь вот к введенным мерам? С пониманием или неудобства больше?- Конечно, понимаем, — отвечает женщина. — Если бы все понимали, быстрее бы все это прошло, и мы уже бы зажили нормальной жизнью.На въездах в Москву движение стало свободнее. Пробок вновь нет. Опыт учтен. Проверка теперь будет проходить без задержки потока машин на дорогах и людей в метро.