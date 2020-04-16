Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и глава Всемирного банка Дэвид Малпасс высоко оценили новое соглашение G20 по облегчению бремени задолженности, которое приостанавливает двусторонние выплаты по обслуживанию долга бедными странами, передает Reuters.

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и глава Всемирного банка Дэвид Малпасс высоко оценили новое соглашение G20 по облегчению бремени задолженности, которое приостанавливает двусторонние выплаты по обслуживанию долга бедными странами, передает Reuters.Источник, знакомый с итогами совещания министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20), рассказал, что приостановление обслуживания долга будет действовать с 1 мая по 31 декабря с возможностью продления в 2021 году.Георгиева в своем заявлении на встрече лидеров G20 также отметила, что МВФ в срочном порядке пытается найти около $18 миллиардов новых ресурсов.Эти средства должны получить Фонд по сокращению бедности и Фонд роста для бедных стран. Кроме того, МВФ изучает, как использование специальных прав заимствования может помочь в снижении бремени задолженности.