Водитель вступил в конфликт с сотрудником полиции, после чего нанес ему удар в область лица и попытался скрыться с места происшествия...

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО задержали 23-летнего жителя столицы, который применил насилие в отношении сотрудника полиции, находящегося на службе в форменном обмундировании.В Походном проезде полицейские остановили автомобиль марки БМВ, водитель которого выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, тем самым нарушив Правила. В ходе общения с гражданином выяснилось, что у него также отсутствуют документы на автомашину.Отказываясь предъявить документы на транспортное средство, водитель вступил в конфликт с сотрудником полиции, после чего нанес ему удар в область лица и попытался скрыться с места происшествия. Во время задержания оказал сопротивление и порвал часть форменного обмундирования сотрудника ДПС.В отношении гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.15.4, 12.5.3.1 и 12.3.2 КоАП РФ.Тушинским МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56