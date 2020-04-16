Оторвавшееся колесо стало причиной столкновения Лады с пассажирским автобусом в ставропольском Невинномысске. Четырем пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Оторвавшееся колесо стало причиной столкновения "Лады" с пассажирским автобусом в ставропольском Невинномысске. Четырем пострадавшим потребовалась помощь медиков.Авария произошла около 09:30 утра 14 апреля на Революционной улице. На кадрах с камеры регистратора видно, что ВАЗ-2115 пошел на обгон бетономешалки, но в этот момент у легковушки отвалилось заднее колесо. Такси начало вилять и вылетело на встречную полосу, где врезалось в ПАЗ.Водителя и трех пассажиров такси доставили в больницу, об их состоянии ничего не сообщается.