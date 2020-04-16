Злоумышленник воспользовался доверчивостью пожилой женщины и, улучив момент, когда она отвлеклась, похитил из шкафа денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы при содействии коллег из УВД по ЗАО задержан 25-летний неработающий приезжий мужчина, подозреваемый в краже денежных средств у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 81-летняя жительница района. Она рассказала, что к ней домой пришли двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками технической службы. Они стали уточнять у пенсионерки, нуждается ли она в какой-либо помощи, а также предлагать разные услуги. После их ухода женщина обнаружила, что из квартиры пропали денежные средства в размере 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 25-летнего неработающего приезжего мужчину. Второй гражданин проходит в качестве свидетеля.Установлено, что злоумышленник воспользовался доверчивостью пожилой женщины и, улучив момент, когда она отвлеклась, похитил из шкафа денежные средства.Следователем ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93