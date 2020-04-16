В ходе оформления материала по делу об административном правонарушении водитель предложил капитану полиции денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности...

Сотрудники ДПС 8 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали москвича, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.На 45 км МКАД автоинспектором для проверки документов была остановлена автомашина марки «Мерседес Бенц». За рулем находился 32-летний приезжий из ближнего зарубежья.В ходе оформления материала по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы «Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции» водитель предложил капитану полиции денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей за несоставление административного материала.Факт дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей зафиксирован, видеоматериал передан в территориальное ОМВД.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81