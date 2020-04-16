28-летняя жительница Губкинского предстанет перед судом за нападение на полицейского. ЧП произошло 18 марта. Тогда к правоохранителям обратились жильцы многоэтажного дома. Люди пожаловались на нетрезвую женщину, которая шумела возле подъезда и мешала им отдыхать.

28-летняя жительница Губкинского предстанет перед судом за нападение на полицейского. ЧП произошло 18 марта. Тогда к правоохранителям обратились жильцы многоэтажного дома. Люди пожаловались на нетрезвую женщину, которая шумела возле подъезда и мешала им отдыхать, передает ГТРК "Ямал" со ссылкой на СК РФ по ЯНАО.Сотрудники полиции прибыли на место и попытались утихомирить дебоширку, однако та набросилась на одного из блюстителей порядка и не менее 5 раз ударила его ногами. Известно, что нарушительница раскаялась в своем поступке и полностью признала вину.