За разбитую копилку - подарок ко дню рождения. Новости из Самарской области, которыми нельзя не поделиться. Самый юный меценат России - семилетний Марк из далекого села под Тольятти - сегодня на себе почувствовал, что такое круговорот добра.

За разбитую копилку — подарок ко дню рождения. Новости из Самарской области, которыми нельзя не поделиться. Самый юный меценат России — семилетний Марк из далекого села под Тольятти — сегодня на себе почувствовал, что такое круговорот добра.Эта история известна многим. Первоклассник пожертвовал все свои накопленные деньги на борьбу с коронавирусом. На них купили средства защиты. И сегодня волонтеры решили отдельно поблагодарить ребенка за участие.Привезли тот самый конструктор, на который он копил, до того, как узнал о всероссийской акции помощи.Визит пришелся аккурат к именинам, которые Марк должен был встретить без подарка. Сейчас купить что-то проблематично — дом семьи находится слишком далеко от магазинов, а доставка — не работает. В общем, всё сложилось как нельзя лучше. Чего, собственно и следовало ожидать, ведь поступок школьника вдохновил и зацепил многих.Ну, а сегодня — в контексте работы добровольцев — всплыло еще одно имя, ранее мелькавшее в новостных заголовках. Вот только контекст упоминания кардинально изменился.Бэйдж волонтера. Словно в пропуск в новую жизнь. Где превыше всего — забота не о себе. И вот на этом бэйдже имя — скорее всего — уже знакомое многим. Алла Ильина. Только прославилась девушка не добрыми делами. А тем, что сбежала из короновирусного карантина в Петербурге. А вот теперь сама решила помогать тем, кто в изоляции."Почему я решила записаться. На это есть две причины. Первая имею возможность помогать людям, и вторая — я считаю, что такая помощь должна быть официальной, чтобы мы не стучали в двери "бабулечка, дай две тысячи рублей, я тебе продукты куплю", это, я считаю, прямой путь к мошенничеству", — заявила Алла Ильина, волонтёр.История Аллы прогремела на всю страну в феврале. Когда эпидемия только набирала обороты, девушка вернулась из Китая. Её отправили на карантин в Боткинскую больницу, которую она самовольно покинула, взломав электромагнитный замок.Диагноз COVID-19 у нее не подтвердился. Но суд счел, этот демарш недопустимым. Барышню вернули в больницу, где она провела две недели. Теперь, зная на собственном опыте, что такое карантин, она ездит за покупками для тех, кто по возрасту или здоровью не может покинуть свою квартиру.Записалась в волонтеры на портале "МыВместе". В Петербурге, как и в других городах России, сейчас помощь добровольцев очень нужна. В день на горячую линию поступает до 1000 звонков. Каждый из них — просьба о помощи. Купить продукты, лекарства, отвезти врача работу.В феврале другие обитатели карантинного блока едва ли не восхищались побегом Ильиной. Песни посвящали, а несколько человек даже последовали ее примеру. Возможно теперь, увидев своими глазами и работу врачей и размах пандемии, они иначе посмотрят на карантин."Народ, когда сталкивается конкретно с этим, они начинают понимать всю серьезность ситуации. Что это не просто разговоры, а это действительно эпидемия, пандемия, и она действительно смертельна. И когда она провела какое-то время в больнице, увидела изнутри, люди же не понимают — в каком режиме, в каких условиях работают доктора. Что это тяжело, опасно и действительно страшно", — пояснила Татьяна Баллирано, врач-терапевт.В конце концов, играть в русскую Сару Коннор — как девушку окрестила пресса после ее нашумевшего побега — можно по-разному. Иногда для спасения мира достаточно безвозмездной помощи другим.