Первая ракетка мира Новак Джокович продолжил оказывать помощь в борьбе с коронавирусом. Ранее сербский теннисист пожертвовал один миллион евро на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования. Теперь же он помог двум клиникам в Бергамо.

Первая ракетка мира Новак Джокович продолжил оказывать помощь в борьбе с коронавирусом. Ранее сербский теннисист пожертвовал один миллион евро на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования. Теперь же он помог двум клиникам в Бергамо.По информации Corriere dello Sport, деньги, переданные итальянским больницам Джоковичем и его супругой Еленой, будут направлены на модернизацию и расширение палат интенсивной терапии. О сумме пожертвования не сообщается.Напомним, что в Бергамо были направлены российские военные медики, которые в эти дни помогают итальянским врачам бороться с коронавирусной инфекцией.